Nuova fognatura, via Vergheretana chiusa al traffico per lavori Publiacqua. Il sindaco: “Lavori di straordinaria utilità”  

CARMIGNANO – Via Vergheretana completamente chiusa al traffico, esclusi sabati e domeniche, da lunedì 14 luglio a venerdì 8 agosto e da lunedì 18 agosto a venerdì 12 settembre. La chiusura avviene per l’apertura del cantiere di Publiacqua e la continuazione dei lavori per la nuova fognatura di Carmignano. L’interruzione di via Vergheretana avverrà da via Chiti fino a via del Camposanto, di conseguenza il traffico per Carmignano, proveniente dalla zona dell’Empolese e da Vinci (da via Montalbano-Il Pinone), sarà deviato, da via Madonna del Papa, verso Bacchereto, sull’asse via Baccheretana-Seano-via Pistoiese, direttrice Bacchereto-Seano valida anche verso Poggio a Caiano (e conseguentemente verso Pistoia, Prato, Firenze), con aggiunta finale di via Statale; il traffico da Carmignano per via Montalbano-Il Pinone-area Empolese sarà indirizzato da via Pistoiese verso Seano-Bacchereto; stessa direttrice Seano-Bacchereto per il traffico proveniente dalla Statale e da Poggio a Caiano o Pistoia verso via Montalbano-Il Pinone.

Il divieto non riguarda i residenti di Santa Cristina a Mezzana e degli abitati vicini all’area dei lavori, per i quali è stato studiato un bypass da via Chiti, via Marcignano, via del Camposanto; mentre dalla frazione verso Carmignano i residenti potranno percorrere via Vergheretana fino al parcheggio pubblico con via Marcignano, per poi immettersi su via Chiti. Sarà anche istituito il senso unico in via del Camposanto in direzione di Carmignano. I provvedimenti sono legati allo stato di avanzamento del cantiere. Un’apposita segnaletica con indicazione di chiusura di via Vergheretana sarà predisposta in prossimità delle interruzioni della strada, ma anche agli incroci tra via Montalbano con via Castra e tra via Montalbano con via Madonna del Papa, nella frazione di Vitolini nel Comune di Vinci, e nella frazione di Limite nel Comune di Capraia e Limite, tra via Baccheretana e via Pistoiese, tra via Malinoci e via Pistoiese, tra la Serra e via Carmignanese, tra via Macia e via Elzana, a Poggio a Caiano nella via d’accesso a Carmignano, tra via Lombarda e via Poggiorsoli, tra via Macia e via Poggiorsoli.

Durante il periodo di interruzione di via Vergheretana al trasporto pubblico sarà consentito di raggiungere la frazione di Santa Cristina da Bacchereto, lungo la direttrice Seano, via Baccheretana, via Madonna del Papa. Il sindaco Edoardo Prestanti e l’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni, insieme ai tecnici di Publiacqua, hanno spiegato mercoledì sera, in un’assemblea, al circolo Mcl di Santa Cristina a Mezzana, le ragioni per cui, durante i lavori, via Vergheretana sarà completamente chiusa al traffico, fatta eccezione, giova ripeterlo, per i residenti, per i quali è stato studiato l’apposito bypass, anche in relazione alle indicazioni fornite durante l’incontro. “Abbiamo incontrato i cittadini – dice il primo cittadino – per informarli direttamente su un cantiere che avrà un forte impatto. Abbiamo, concordato con Publiacqua, di occupare i due mesi centrali dell’estate, per la mobilità intercomunale solitamente ridotta causa vacanze, con lavori a ritmo intenso, interrotti solo a cavallo di Ferragosto, per finire prima dell’apertura della scuola”.

Più di novecento metri che si aggiungono ai chilometri, già realizzati da Publiacqua, di nuova conduttura, che alla fine misurerà 4,2 chilometri ed eliminerà tredici scarichi diretti in ambiente. Nove milioni di investimento per migliorare la depurazione delle acque reflue. “Un’opera importante – aggiunge l’assessore Fratoni – che permetterà di trattare i deflussi idrici di 1.700 abitanti e ridurre anche l’inquinamento atmosferico”. “Certo i disagi ci sono – conclude Prestanti – ma sono interventi straordinari, che comunque avvengono nell’arco di lustri. Quando si fanno, cambiano in meglio la dotazione infrastrutturale dei servizi offerti. Questo abbiamo detto ai cittadini”. E’ la prima fase del cantiere per il completamento dell’opera, che poi avrà altre fasi lungo la stessa viabilità, ma senza più chiusure complete.