Nuova rampa, lavori di asfaltatura: fino al 5 dicembre cambia la viabilità in via di Sotto e via di Amicis

LASTRA A SIGNA – Per consentire operazioni di asfaltatura relative alla sede stradale della nuova rampa di collegamento fra via di Sotto e il ponte sul fiume Arno, al parcheggio sottostante e alla nuova viabilità di intersezione con quella attuale sono stabilite alcune modifiche alla circolazione stradale fino al 5 dicembre. In particolare dalle 9 […]

LASTRA A SIGNA – Per consentire operazioni di asfaltatura relative alla sede stradale della nuova rampa di collegamento fra via di Sotto e il ponte sul fiume Arno, al parcheggio sottostante e alla nuova viabilità di intersezione con quella attuale sono stabilite alcune modifiche alla circolazione stradale fino al 5 dicembre. In particolare dalle 9 alle 16, sono istituite le seguenti modifiche alla circolazione ed alla sosta: divieto di transito a tutti i veicoli in via De Amicis, con transito consentito ai soli residenti, mezzi di soccorso, antincendio e polizia; tale chiusura è limitata al tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’asfaltatura in via di Sotto. E’ inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata con orario 0-24 per tutti i veicoli su ambo i lati nel tratto compreso fra via del Leccio e il sottopasso di via Ponte Nuovo. Infine è stabilito un senso unico alternato regolato da movieri o semafori dalle 9 alle 16 nel tratto compreso fra il civico 55 di via di Sotto e via De Amicis.

(Immagine di archivio)