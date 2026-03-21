 Nuova rete fognaria: chiuse via La Serra e via Macia

CARMIGNANO – Via La Serra, all’altezza del numero civico 132, e via Macia, dall’incrocio con via Elzana, chiuse al traffico da martedì 24 marzo a venerdì 10 aprile, dal lunedì al venerdì, nella fascia diurna compresa tra le 8.30 e le 17.30. Le limitazioni alla circolazione non valgono, nel periodo considerato, per il sabato e […]

CARMIGNANO – Via La Serra, all’altezza del numero civico 132, e via Macia, dall’incrocio con via Elzana, chiuse al traffico da martedì 24 marzo a venerdì 10 aprile, dal lunedì al venerdì, nella fascia diurna compresa tra le 8.30 e le 17.30. Le limitazioni alla circolazione non valgono, nel periodo considerato, per il sabato e la domenica. Il provvedimento, che non riguarda i residenti di via La Serra fino al numero civico 132, si è reso necessario per consentire a Publiacqua di realizzare la stazione di sollevamento della nuova rete fognaria

Le limitazioni riguardano anche i mezzi superiori a 35 quintali che nello stesso periodo, 24 marzo-10 aprile, non potranno raggiungere, eccetto il sabato e la domenica, Comeana e Carmignano da via Poggiorsoli/via Macia. Viene invece istituito il senso unico alternato, regolato all’occorrenza da un semaforo, all’incrocio tra via Macia e via Elzana. Il traffico sarà così deviato: per Comeana, dalla rotonda tra via Carmignanese e via La Serra, lungo la direttrice via Carmignanese/via Lombarda; per Carmignano, dall’intersezione tra via Macia e via Poggiorsoli, lungo la direttrice via Lombarda/via Carmignanese; per Carmignano, da via La Nave/via della Chiesa, lungo via Lazzera, via Lombarda, via Carmignanese. Invece su via Sasso, per lavori edilizi, è disposto il divieto di sosta, con rimozione forzata, da lunedì 23 marzo a sabato 23 maggio, sul lato della strada in corrispondenza del numero civico 15.