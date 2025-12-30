Nuovi orari per la Ztl ad Artimino: ecco cosa cambia

CARMIGNANO – Nuovi orari per la Ztl di Artimino. Con un’ordinanza emanata la vigilia di Natale, infatti, sono state varate le nuove disposizioni che regolano l’accesso e la sosta nel borgo medievale. Il nuovo provvedimento prevede il divieto di sosta, nei giorni festivi e prefestivi, in piazza San Carlo e in via Cinque Martiri, nel tratto che attraversa l’abitato. Sono esclusi residenti, mezzi di soccorso e autorizzati.

E’ invece disposto il divieto di transito nei seguenti periodi e orari: fino a marzo da ottobre, il varco elettronico è attivo dalle 20 alle 24 del venerdì, sabato e domenica; da aprile a settembre lo sbarramento elettronico alla Ztl sarà in funzione tutti giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 14 alle 3 del giorno successivo. Nell’area a Ztl è istituito il limite di velocità di 30 km orari e viene vietato il transito ai veicoli superiori ai 35 quintali. La telecamera per il controllo all’accesso della Ztl è in funzione da maggio scorso, e dopo una prima fase di esercizio durante la quale non sono state multate le infrazioni, dal luglio scorso il varco è pienamente operativo, con tanto di sanzioni per la violazione delle disposizioni di ingresso alla zona a traffico limitato. Il Comune e la Polizia locale fanno sapere che “tutte le autorizzazioni fin qui rilasciate restano valide fino alla data di scadenza (le targhe sono state automaticamente inserite nel programma di gestione). Tutte le informazioni, compreso il disciplinare della Ztl e le modalità di richiesta dei permessi, sono consultabili sul portale del Comune. Il varco elettronico che segnale il divieto d’accesso è attivo quando sul display compare la scritta rossa “Ztl attiva”. Il comando della Polizia locale è a disposizione per qualsiasi richiesta o chiarimento sulla Ztl di Artimino”.