Nuovi sistemi di allarme antifurto nelle scuole: Signa rafforza la sicurezza sul territorio

SIGNA – Si è concluso il processo di installazione di nuovi e moderni sistemi di allarme nei plessi scolastici del Comune di Signa, un intervento volto a garantirne la sicurezza e la tutela. “Si tratta – si legge in una nota – di un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale, poiché di fondamentale importanza per prevenire accessi […]

SIGNA – Si è concluso il processo di installazione di nuovi e moderni sistemi di allarme nei plessi scolastici del Comune di Signa, un intervento volto a garantirne la sicurezza e la tutela. “Si tratta – si legge in una nota – di un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale, poiché di fondamentale importanza per prevenire accessi indesiderati, furti e atti vandalici che sempre più spesso colpiscono le strutture scolastiche e i loro materiali didattici. L’introduzione dei sistemi antifurto si inserisce all’interno di un progetto più ampio di investimenti sulla sicurezza scolastica. Tra gli interventi principali già realizzati sul territorio figurano: l’automatizzazione dei cancelli della scuola Da Vinci e Paoli, l’installazione dei relativi videocitofoni, e il nuovo impianto di illuminazione nel cortile della scuola Da Vinci”.

“Questo importante traguardo è il frutto di una preziosa e sinergica collaborazione interna all’amministrazione, – ha detto l’assessore alla pubblica istruzione, Marcello Quaresima – l’intervento è stato reso possibile grazie al lavoro trasversale e congiunto tra il settore dei servizi alla persona e il settore dedito alle manutenzioni; un ringraziamento particolare va al vicesindaco Marinella Fossi per il continuo dialogo e sostegno, come assessore con delega alle manutenzioni. L’installazione dei sistemi d’allarme risponde in modo tangibile alle necessità delle strutture scolastiche e della comunità, e rappresenta una conferma riguardo l’impegno dell’amministrazione nel garantire la tutela delle strutture pubbliche del territorio”.