Nuovo asfalto in via Diaz e via Vecchia Pisana dopo i lavori alla rete del gas metano: come cambia la viabilità dal 1 al 3 settembre

LASTRA A SIGNA – A seguito dei lavori già effettuati per il rinnovamento e la sostituzione della rete gas metano, Centria srl procederà all’asfaltatura della sede stradale di via Armando Diaz e via Vecchia Pisana dall’incrocio con via Santa Lucia al km 0+622. Per consentire l’esecuzione dei lavori, da lunedì 1 a mercoledì 3 settembre saranno adottate alcune modifiche alla circolazione mentre l’intervento sarà realizzato in due fasi.

Dal 1 al 2 settembre in via Armando Diaz (tratto compreso tra l’incrocio con via di Calcinaia e l’incrocio con via Santa Lucia) e via Vecchia Pisana (nel tratto compreso tra l’incrocio con via Santa Lucia e l’incrocio con via di Rimaggio) dalle 8 alle 19 istituzione del divieto di circolazione e di sosta, con rimozione forzata, sul tratto di volta in volta interessato dai lavori. Dalle 8 alle 19 istituzione del divieto di sosta in via Santa Lucia (nel tratto compreso tra l’incrocio con via di Rimaggio e l’incrocio con via Armando Diaz). In ogni caso dovrà essere garantito il transito da via Santa Lucia ai residenti in via Antonio Meucci e agli eventuali veicoli in servizio di emergenza e soccorso.

Dal 2 al 3 settembre in via Vecchia Pisana (nel tratto compreso con l’incrocio con via di Rimaggio e il km 0+622m):dalle 00 del 2 settembre alle 24 del 3 settembre, istituzione del restringimento di carreggiata e senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri. Istituzione in tutta l’area del cantiere del limite di velocità di 30 km/h. Dalle 8 alle 19 istituzione del divieto di sosta in via Santa Lucia (nel tratto compreso tra l’incrocio con via di Rimaggio e l’incrocio con via Armando Diaz).