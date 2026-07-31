Nuovo manto stradale in via Brunelleschi dal 3 agosto: come cambia la circolazione

LASTRA A SIGNA – A partire da lunedì 3 agosto, prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale in via Filippo Brunelleschi. Causa lavori sono state stabiliti una serie di provvedimenti temporanei sulla viabilità e sulla sosta che interesseranno via Brunelleschi e le vie adiacenti fino al termine dell’intervento. Parcheggio Scuole Medie: istituito il […]

LASTRA A SIGNA – A partire da lunedì 3 agosto, prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale in via Filippo Brunelleschi. Causa lavori sono state stabiliti una serie di provvedimenti temporanei sulla viabilità e sulla sosta che interesseranno via Brunelleschi e le vie adiacenti fino al termine dell’intervento. Parcheggio Scuole Medie: istituito il divieto di accesso e lo sbarramento fisico dell’ingresso per i veicoli provenienti da via di Sotto. Lunedì 3 agosto (dalle 7.30 alle 9): chiusura totale al traffico nel tratto di via Filippo Brunelleschi compreso tra l’intersezione con via del Piano e via XXIV Maggio. Da lunedì 3 agosto (dalle 9 fino al termine dei lavori): chiusura totale al traffico estesa all’intera estensione di via Filippo Brunelleschi, dall’area di intersezione con via di Sotto fino all’incrocio con via XXIV Maggio. Accesso e circolazione nel parcheggio di via Brunelleschi: Verrà chiuso lo sbocco ordinario del parcheggio su via Brunelleschi. Verrà revocato il senso unico interno ed istituito il doppio senso di circolazione con uscita obbligatoria ed esclusiva su via del Piano (con obbligo di dare la precedenza per i veicoli in uscita).

Modifiche alla viabilità nelle strade adiacenti a partire da lunedì 3 agosto: obbligo di svolta a destra in piazza IV Novembre per i veicoli provenienti da via Dante Alighieri, con deroga esclusiva per i residenti diretti in via del Prato. Via del Prato: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata h24 per tutti i veicoli, ad eccezione dei veicoli dei residenti. Revoca temporanea del senso unico di marcia ed istituzione del senso unico alternato regolato da impianti semaforici mobili (posizionati in Piazza IV Novembre e all’altezza del civico 23 di Via del Prato). Piazza IV Novembre / Via Dante Alighieri: obbligo di svolta a destra in piazza IV Novembre per i veicoli provenienti da via Dante Alighieri, con deroga esclusiva per i residenti diretti in via del Prato.