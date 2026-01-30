Nuovo marciapiedi in via Livornese a Porto di Mezzo. Ma anche il parcheggio di via Mascagni “cambierà look”    

LASTRA A SIGNA – Sopralluogo del sindaco Emanuele Caporaso a due cantieri in corso sul territorio. In via Livornese a Porto di Mezzo sono iniziati i lavori di realizzazione di un nuovo marciapiede nel tratto dall’incrocio con via Pavese fino alla scuola elementare. Il marciapiede sarà realizzato sul lato destro della carreggiata in direzione Montelupo per un […]

LASTRA A SIGNA – Sopralluogo del sindaco Emanuele Caporaso a due cantieri in corso sul territorio. In via Livornese a Porto di Mezzo sono iniziati i lavori di realizzazione di un nuovo marciapiede nel tratto dall’incrocio con via Pavese fino alla scuola elementare. Il marciapiede sarà realizzato sul lato destro della carreggiata in direzione Montelupo per un tratto di circa 140 metri di lunghezza. Per la completa realizzazione del progetto il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 50.000 euro a cui ha aggiunto le restanti risorse per arrivare al quadro economico finale che ammonta a 105.000 euro. Il nuovo marciapiede, vista la presenza di passi carrabili e di numerosi accessi alle abitazioni posti a quote diverse rispetto alla sede viaria esistente, avrà un andamento altimetrico che si conformerà il più possibile alle quote attuali degli ingressi delle residenze, garantendo comunque dovunque la larghezza necessaria di 150 cm per il transito nei due sensi di persone in carrozzina e comunque nei restringimenti necessari una larghezza superiore ai 90 cm per consentire il transito a senso alternato di eventuali persone con disabilità.

Sempre in questi giorni sono partiti i lavori per la pavimentazione del parcheggio in via Mascagni: realizzato da un privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione il parcheggio necessitava di essere completato con la nuova pavimentazione che sarà realizzata con un manto di calcestruzzo drenante, soluzione che porterà a un netto miglioramento dal punto di vista dell’impatto ambientale e a una riduzione dei costi. Naturalmente saranno realizzati anche gli stalli per la sosta che saranno in tutto 38, di cui uno riservato ai disabili. L’intervento ha un costo pari a 150.000 euro. I due interventi saranno completati entro la fine del mese di marzo.

“La realizzazione del nuovo marciapiede a Porto di Mezzo – ha spiegato il sindaco Caporaso – riguarda la messa in sicurezza dei pedoni ed è strategico perché condurrà proprio alla scuola primaria della frazione. Sull’intervento, molto atteso dai residenti, siamo riusciti ad intercettare anche risorse regionali. Per quanto riguarda il parcheggio di via Mascagni, si tratta di un intervento importante poiché si colloca in una zona ad alta densità abitativa e andrà a rispondere alle esigenze di parcheggio di quella parte della città”.