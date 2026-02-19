Nuovo sindaco di Prato: si vota il 24 e 25 maggio

PRATO – Le elezioni amministrative per la scelta del nuovo sindaco di Prato e del consiglio comunale si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio. E’ stato comunicato nel corso del Consiglio dei ministri di ieri, mercoledì 18 febbraio, che si è riunito a Palazzo Chigi. L’eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e […]

PRATO – Le elezioni amministrative per la scelta del nuovo sindaco di Prato e del consiglio comunale si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio. E’ stato comunicato nel corso del Consiglio dei ministri di ieri, mercoledì 18 febbraio, che si è riunito a Palazzo Chigi. L’eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno. Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 Comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi: oltre a Prato, in Toscana si voterà anche a Pistoia e Arezzo. Gli altri capoluoghi italiani chiamati alle urne sono: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno.