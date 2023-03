Nuovo sito Internet per I Gigli

CAMPI BISENZIO – Innovativo, facile da navigare e green: da oggi è online il nuovo sito de I Gigli www.igigli.it. Con una grafica aggiornata e facile nella navigazione (mobile friendly) il nuovo sito rappresenta una vera e propria guida online sul mondo del Centro Commerciale e permette una veloce ricerca di negozi, ristoranti, eventi, servizi e informazioni utili. Per migliorare la navigazione online è stata creata la sezione “click e gigli” dedicata ai nuovi servizi digitali come il sito di e-commerce Gigli Shop&Shock, la loyalty card del Centro Gigli Pass e la Gigli Gift Card.

La parte “green” del sito si distingue nella sezione dedicata a “ambiente e sostenibilità” comprendente tutte le informazioni sulle numerose iniziative organizzate con le associazioni del territorio e l’impegno sulla sostenibilità con tutti i progetti di cui il Centro Commerciale è protagonista.

Nel sito è presente anche un’area relativa al turismo dove sono inclusi tutti i partner con cui i Gigli collaborano, spazio in cui vengono comunicati le opportunità e i vantaggi dedicati ai turisti. La navigazione intelligente attraverso le mappe del Centro Commerciale permette di conoscere al meglio l’offerta dei Gigli corredata da singole schede informative per ogni punto vendita della galleria e della ristorazione.

Stefano De Robertis, Marketing Manager della proprietà del Centro Commerciale I Gigli, dichiara: “Il nuovo sito web igigli.it si inserisce in una più ampia strategia digitale che I Gigli stanno sviluppando legato ai progetti di fidelizzazione della clientela, in un’ottica di valorizzazione di tutti i plus che compongono l’offerta Gigli. Il sito Internet consente una navigazione molto intuitiva cercando di assolvere alle crescenti richieste di informazione dell’utente, grazie anche a nuove sezioni interattive che sono state sviluppate, oltre a soluzioni pensate per rendere la navigazione inclusiva e accessibile per persone affette da deficit visivi”.

Antonino D’Agostino, direttore del Centro Commerciale I Gigli, afferma “Nell’era dell’omnicanalità il nuovo sito dei Gigli consente una user experience al visitatore di livello elevato e in grado di soddisfare al meglio tutte le richieste di informazioni. Abbiamo scelto di rinnovare il sito per renderlo ancora più vicino alle nuove necessità dei visitatori e fornire quelle informazioni utili per chi vuole vivere in modo completo l’esperienza de I Gigli. Buona Navigazione su igigli.it”.