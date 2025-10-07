Nuovo sito istituzionale per il Comune di Lastra a Signa: nuove sezioni e collegamenti ai servizi on line  

LASTRA A SIGNA – Il sito istituzionale del Comune di Lastra a Signa cambia forma e aspetto: informazioni, documenti ufficiali, notizie, immagini e tutti gli altri contenuti riguardanti l’attività amministrativa saranno disponibili sempre allo stesso Url, https://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/it, ma trovarli sarà più semplice e l’esperienza di navigazione più gradevole. Organizzato in modo razionale e ordinato, il nuovo […]

LASTRA A SIGNA – Il sito istituzionale del Comune di Lastra a Signa cambia forma e aspetto: informazioni, documenti ufficiali, notizie, immagini e tutti gli altri contenuti riguardanti l’attività amministrativa saranno disponibili sempre allo stesso Url, https://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/it, ma trovarli sarà più semplice e l’esperienza di navigazione più gradevole. Organizzato in modo razionale e ordinato, il nuovo contenitore è conforme alle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale per la realizzazione di siti Internet e servizi digitali della pubblica amministrazione: semplicità di consultazione, esperienza d’uso agevole ed efficace, trasparenza e sicurezza delle informazioni, accessibilità. Il nuovo sito è stato finanziato con risorse Pnrr dedicate alla missione Esperienza del cittadino nei servizi pubblici.

Con la nuova identità visiva, si legge in una nota, “l’obiettivo è quello di facilitare gli utenti nelle ricerche, rendere più trasparenti e allo stesso tempo più fruibili le informazioni. Dal menù principale si accederà a qualunque tipo di contenuto, compresi quelli riguardanti la struttura del Comune, la composizione degli organi politici e di quelli amministrativi, i contatti, le competenze dei vari uffici e i servizi offerti. La home page darà risalto alle notizie e agli eventi, e respiro agli argomenti di maggiore interesse per i cittadini”.

Sono state introdotte nuove sezioni, nuovi servizi e possibilità di ricerca: attraverso il bottone Sportello telematico polifunzionale sarà possibile accedere a tutti servizi e istanze on line attivate: oltre 190 le faq a cui il sito darà risposta, consentendo al cittadino di poter svolgere la pratica completamente via web senza doversi recare allo sportello. Introdotte anche nuove funzioni di interazione con l’utenza come la possibilità di effettuare segnalazioni: sia attraverso il pulsante “Segnala al Comune” che dalla sezione “Segnala un disservizio”, con il quale sarà possibile collegarsi ad un form e proseguendo nella compilazione della scheda (sia attraverso Spid che senza autenticazione digitale) inviare direttamente segnalazioni su arredo urbano, manutenzioni strade, rifiuti, segnaletica e viabilità. Rimangono attivi anche i numeri WhatsApp di segnalazione (“Abbandoni zero” scrivendo allo 0558743250 e “Segnala al Comune”, scrivendo allo 0558743284). Un’altra novità riguarda la sezione dedicata agli eventi, con una sorta di calendario giornaliero aggiornato con gli appuntamenti principali in città. Collegata al sito sarà attivata anche una nuova App con la quale il cittadino potrà ricevere notizie di protezione civile, eventi, oltre ad accedere direttamente alle sezioni di maggior interesse e utilità.

“Il nuovo sito web – dice il sindaco Emanuele Caporaso – risponde all’obiettivo di una maggiore vicinanza e interazione con il cittadino grazie a sezioni aggiuntive, a una maggiore possibilità e canali per le segnalazioni e a un’agenda di appuntamenti in città costantemente aggiornata. Quindi trasparenza, semplificazione, facilità di accesso sono le parole chiave che caratterizzano lo strumento”.