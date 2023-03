Nuovo sito web per il CAI Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Rinnovato il sito Internet del CAI Sesto Fiorentino: la nuova versione è già on line e visibile all’indirizzo www.caisesto.it “Il portale – spiega Francesco Piantiniil CAI Sesto Fiorentino – realizzato con i più moderni sistemi di ingegneria web, rinnova il volto del CAI di Sesto con una rivisitazione completa della grafica e con contenuti aggiornati, presentati in modo da suscitare l’interesse sia dei Soci e di chi già conosce il Club Alpino Italiano, sia di quanti si avvicinano al CAI e alla montagna per la prima volta. I visitatori del sito, naturalmente ottimizzato anche per la consultazione mobile da smartphone e tablet, troveranno tutte le informazioni sulle escursioni, sui corsi organizzati, sugli eventi in programma, sulla storia della Sezione e sulle modalità per l’iscrizione al CAI: la Sezione di Sesto Fiorentino spende sul territorio del Parco territoriale di Monte Morello diverse decine di migliaia di euro ogni anno. Cosa possibile solo grazie ai cittadini che decidono di aderire al sodalizio, che in città è presente ufficialmente dal 1932”. Il nuovo sito viene aggiornato continuamente anche con informazioni sul territorio e sulla sentieristica e si affianca ai consolidati canali social di Facebook e Instagram, “con l’obiettivo – conclude Piantini- di aprirsi sempre più anche alle nuove generazioni di utenti web, comunicando i propri valori di conoscenza e di rispetto della montagna, nonché di impegno sociale”.