Nuovo successo della compagnia teatrale Histriones: al Gorinello va in scena “I’ delitto di’ villino accanto”

CAMPI BISENZIO – Uno spettacolo giallo-comico, messo in scena dalla compagnia teatrale “Histriones” andrà in scena sul palco del teatro Cesare Rugi “Il Gorinello”: “I’ delitto di’ villino accanto” è infatti in programma fino al 7 dicembre, con replica straordinaria lunedì 8 dicembre (alle 16.45). L’opera in vernacolo fiorentino di Gianluigi Ciolli si sviluppa in tre atti, guidata dalla regia di Attilio Lotti. La compagnia Histriones calca da decenni il palcoscenico del Gorinello. E non solo quello, considerate le numerose trasferte di successo. Avvincente la trama dello spettacolo ospitato sul palco del Gorinello. Una tranquilla serata in una casa fiorentina si trasforma in un turbine di sospetti, equivoci e risate. Questo perché nel villino accanto, appunto, si consuma un misterioso delitto. Ognuno dei personaggi sembra non dire la verità e avere qualcosa da nascondere. Tra lettere anonime, testamenti, indagini improvvisate e personaggi curiosi. Ma la verità arriva sempre quando meno ce la si aspetta, portando con sé un finale tutto da scoprire.

Sono diversi i personaggi che interpretano “I’ delitto di’ villino accanto”: ci sono Giacomo Manetti nel ruolo di Anselmo Papucci, Annalisa Castellani che interpreta Olimpia, moglie di Anselmo. E ancora, Sandra Castellani nel ruolo della cameriera Giovanna, Antonio Doronzo nei panni di Filippo Rossi, nipote della vittima. A recitare come Teofilo Quattrocchi, figliastro della vittima, è Andrea Vestri. Con lui Ginevra, sua moglie, interpretata da Elisabetta Paoli. Vito Riggi sale sul palco per interpretare il ruolo di nipote della vittima, Nicolino Semprini. Infine, a Gianna Danti la parte della di lattaia. Le scenografie e gli allestimenti sono di Gabriele Pieralli e Alessandro Ragusa. Per informazioni e prenotazioni contattare la compagnia sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/p/Compagnia-Teatrale-Histriones-100066622284472/), telefonando ai numeri 351 5863730, 351 9823597 (dalle 9 alle 11.30 e dalle 16 alle 19).