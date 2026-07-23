Nuovo volto per la rotonda di via Aldo Moro: via libera della giunta al progetto

POGGIO A CAIANO – Via libera dalla giunta comunale di Poggio a Caiano per il progetto che darà un nuovo volto alla rotonda di via Aldo Moro. Progetto che costerò zero alle casse comunali. Mesi fa l’amministrazione comunale aveva pubblicato un avviso pubblico alla ricerca di sponsor a cui affidare il sevizio di riqualificazione e manutenzione dell’area verde della rotatoria di via Moro. Scelto l’affidatario che “adotterà” la rotonda, in autunno partiranno i lavori a suo carico come da suo progetto, approvato dall’ufficio comunale lavori pubblici.

Quale sarà il nuovo volto della rotonda? Ci saranno nuove piante che andranno a sostituire quelle esistenti che saranno abbattute, ad eccezione del Cedro (nella parte centrale della rotonda) che non verrà toccato. I pini, attualmente presenti, saranno tagliati. Nel corso degli anni, queste piante, hanno determinato criticità rilevanti per la sede stradale e per le superfici circostanti. L’apparato radicale superficiale tipico ha, infatti, provocato il progressivo sollevamento e la deformazione della pavimentazione stradale e delle aree limitrofe, con radici affioranti che generano situazioni di potenziale pericolo per la circolazione veicolare e pedonale. Tale condizione ha reso necessario, nel corso degli anni, mettere in atto ripetuti interventi di manutenzione e ripristino della pavimentazione, aggravando la spesa pubblica, senza tuttavia risolvere in modo definitivo le problematiche riscontrate. Tra l’altro, la scorsa settimana, un ramo di un pino si è staccato ed è stato richiesto l’intervento dei vigli del fuoco. Al posto dei pini saranno piantati tredici ulivi, oltre quaranta piante di rose e poi sono previsti anche dei cespugli. Il nuovo volto della rotonda di via Aldo Moro andrà anche a migliorare la viabilità e la visibilità dell’intersezione, eliminando le attuali zone d’ombra e aumentando i livelli di sicurezza stradale.