Oggetti smarriti: trovati bancomat, borse, zaini, telefoni e monete

SESTO FIORENTINO – La distrazione e la fretta forse sono alla base della perdita di oggetti che ci portiamo dietro. Perdiamo soprattutto tessere di ogni genere da quelle sanitarie alla carta d’identità al bancomat e qualche volte vengono recuperate e consegnate agli uffici comunali che stilano un elenco degli oggetti ritrovati sul territorio. Da luglio a dicembre dello scorso anno ne sono stati ritrovati 60 tra questi anche uno zaino, una borsetta, una targa e poi un’infinità di tessere di ogni genere, alcuni spiccioli, portafogli, portadocumenti e anche un lucidalabbra, occhiali da sole, oltre che qualche telefono o Sim. In questo lungo elenco mancano le chiavi che fino a qualche tempo fa erano tra gli oggetti più dimenticati. Sessanta sono gli oggetti ritrovati da luglio a dicembre 2025. I mesi dove sono stati ritrovati più oggetto sono settembre (19) e novembre (19) seguiti da luglio (15), quello invece con meno ritrovamenti è stato dicembre con un solo oggetto.