CALENZANO – Sono 35,9 milioni di euro sono gli interventi previsti per le opere pubbliche: è quanto emerge dal Piano triennale adottato dal Comune. Nel dettaglio, gli stanziamenti previsti sono 22,5 milioni per il 2026, 7,7 milioni per il 2027 e 5,7 per il terzo anno. Tra le voci sono compresi il completamento dell’intervento del progetto di edilizia residenziale pubblica Pinqua per 9 milioni; 8,8 milioni il costo previsto per la realizzazione della nuova piscina, con compartecipazione dei privati. Sul fronte edilizia scolastica si prevedono stanziamenti per 2 milioni di euro per l’ampliamento della scuola don Milani; 6,6 milioni per la nuova scuola Anna Frank e 450mila euro per adeguamento sismico della palestra. Per la scuola di Dietro Poggio previsti 2,2 milioni di euro per i lavori di completamento tramite Project financing. Il Piano sarà pubblicato per 60 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale.
Oltre 35 milioni di euro per il piano triennale delle opere pubbliche
