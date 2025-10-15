Oltre 35 milioni di euro per il piano triennale delle opere pubbliche

CALENZANO – Sono 35,9 milioni di euro sono gli interventi previsti per le opere pubbliche: è quanto emerge dal Piano triennale adottato dal Comune. Nel dettaglio, gli stanziamenti previsti sono 22,5 milioni per il 2026, 7,7 milioni per il 2027 e 5,7 per il terzo anno. Tra le voci sono compresi il completamento dell’intervento del […]

CALENZANO – Sono 35,9 milioni di euro sono gli interventi previsti per le opere pubbliche: è quanto emerge dal Piano triennale adottato dal Comune. Nel dettaglio, gli stanziamenti previsti sono 22,5 milioni per il 2026, 7,7 milioni per il 2027 e 5,7 per il terzo anno. Tra le voci sono compresi il completamento dell’intervento del progetto di edilizia residenziale pubblica Pinqua per 9 milioni; 8,8 milioni il costo previsto per la realizzazione della nuova piscina, con compartecipazione dei privati. Sul fronte edilizia scolastica si prevedono stanziamenti per 2 milioni di euro per l’ampliamento della scuola don Milani; 6,6 milioni per la nuova scuola Anna Frank e 450mila euro per adeguamento sismico della palestra. Per la scuola di Dietro Poggio previsti 2,2 milioni di euro per i lavori di completamento tramite Project financing. Il Piano sarà pubblicato per 60 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale.