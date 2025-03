Oltre 350 le tonnellate di rifiuti alluvionati rimossi da Alia

SESTO FIORENTINO – Sono state oltre 350 le tonnellate di rifiuti alluvionati rimosse da Alia a Sesto Fiorentino in seguito agli allagamenti del 14 marzo. I camion-gru sono stati impegnati fin dalle prime ore dell’emergenza, operando per 25 turni e 380 ore complessive di lavoro. “Superata la fase più acuta dell’emergenza, nei prossimi giorni anche i servizi di raccolta degli ingombranti torneranno ad essere svolti con modalità e intensità ordinarie – afferma l’assessora all’ambiente Beatrice Corsi – La gestione dei rifiuti alluvionati e la pulizia delle strade e delle piazze da fango e detriti sono stati due degli ambiti più impegnativi fin dall’inizio dell’emergenza e, a distanza di due settimane, il lavoro da fare è ancora moltissimo. Alia è stata presente con personale e mezzi fin dal pomeriggio di venerdì14 marzo, dando un contributo fondamentale nella pulizia e nel ripristino dei luoghi interessati dagli allagamenti. Il lavoro è stato costante e intenso, non è ancora finito e proseguirà per diverso tempo. Voglio però ringraziare l’azienda che da subito ha messo a disposizione tutte le risorse possibili per far fronte ad una situazione straordinaria, con donne e uomini che hanno lavorato e stanno lavorando per la nostra città. Ringrazio poi i nostri uffici, a partire dal Servizio ambiente che, coordinato dalla Protezione civile comunale, ha gestito uno scenario complesso e difficile”. Nei prossimi giorni l’attività di raccolta di Alia sarà incentrata sulla rimozione di alcuni RAEE separati in precedenza da altri rifiuti alluvionati e sullo spazzamento con supporto di macchine lavastrastrade idrostatiche in una quarantina tra vie e piazze interessate dall’emergenza. Il servizio di ritiro degli ingombranti avviene previa prenotazione online tramite l’area clienti o telefonicamente tramite il call center. Tutte le informazioni sono riportate sul sito di Alia https://www.aliaserviziambientali.it.