Oltre 500 le richieste per i buoni spesa, arrivate al Comune

SESTO FIORENTINO – Sono oltre 500 le domande arrivate al Comune per chiedere il buono spesa. Il dato è aggiornato ad oggi dopo la partenza 4 giorni fa, il 3 aprile. Le richieste possono essere presentate per mail all’indirizzo bit.ly/BuoniSpesaCovid19. Chi non avesse accesso a internet può contattare il numero 0554496301 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 e il giovedì anche dalle 15 alle 17,30. I buoni potranno essere spesi per l’acquisto di generi alimentari presso i negozi convenzionati. Gli esercenti interessati ad essere inclusi nel circuito sono invitati a proporsi compilando il modulo online all’indirizzo bit.ly/NegoziBuoniSpesaCovid19.

Informazioi sul sito del Comune di Sesto Fiorentino: www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/buoni-spesa-emergenza-covid-19. E.A.