Oltre mezzo secolo di pallavolo femminile nelle Signe: fra passato e futuro, se ne parla mercoledì 17 a Villa Alberti

SIGNA – Sarà un pomeriggio all’insegna dei ricordi, ma anche di futuro quello di mercoledì 17 giugno a Villa Alberti con inizio alle 18 per festeggiare “Oltre mezzo secolo di volley femminile nelle Signe”, iniziativa a cura del Volley Le Signe e dei Comuni di Signa e Lastra a Signa. Un’occasione da non perdere per ripercorrere il cammino della pallavolo femminile, nata nei Comuni di Lastra a Signa e Signa nei primi anni ’70 con lunga serie di club: Gruppo Pallavolo Signa e Circolo Monte Orlando, successivamente GS Lastra, US Lanterna Montorlando, per poi proseguire con la Pallavolo Lastra a Lastra a Signa. A Signa Libertas Colli Alti e US Pallavolo Signa successivamente Libertas Signa La Loggia e infine la storica unione in USD Volley Club Le Signe. “La pallavolo femminile in questo territorio – afferma la presidente del Volley Club Le Signe Dania Fabiani – ha dato la possibilità a migliaia di bambine e ragazze di fare sport di base e anche di buon livello con risultati importanti. Siamo quindi contenti che si possa celebrare gli 80 anni della Fipav ricordando lo sviluppo di sport e socialità che la pallavolo ha avuto in questa parte della provincia di Firenze da oltre mezzo secolo”.

In occasione degli ottant’anni della Federazione Italiana Pallavolo, quindi, la USD Volley Club le Signe, in collaborazione con la Fipav Firenze e Toscana, l’U.N.V.S. Le Signe (Unione Veterani dello Sport), Pro Loco e i Comuni di Signa e Lastra a Signa, ha organizzato “una serata tra amici – aggiunge Fabiani – per ritrovarsi con lo sguardo al futuro. Ringrazio i Comuni di Signa e Lastra a Signa per la disponibilità e la fattiva collaborazione”. All’evento saranno presenti tutti i presidenti che hanno percorso le tappe del volley nelle Signe, storici dirigenti e una rappresentanza di atlete insieme alle ragazze di oggi. Presenti anche rappresentanti dei veterani dello sport che in questo territorio hanno giocato a pallavolo fino dalla fine degli anni ’60 facendo di questa disciplina il primo sport di squadra in rosa più praticato sull territorio.