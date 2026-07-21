“Oltre un milione di euro per investimenti e servizi”: il consiglio comunale approva  la salvaguardia del bilancio

SIGNA – Il consiglio comunale di Signa ha approvato a maggioranza l’aggiornamento del bilancio che conferma la solidità dei conti dell’ente e introduce una serie di variazioni per rispondere alle esigenze emerse nel corso dell’anno. L’atto, arrivato quest’anno con circa un mese di anticipo rispetto al passato grazie al rafforzamento degli uffici finanziari, ha consentito […]

SIGNA – Il consiglio comunale di Signa ha approvato a maggioranza l’aggiornamento del bilancio che conferma la solidità dei conti dell’ente e introduce una serie di variazioni per rispondere alle esigenze emerse nel corso dell’anno. L’atto, arrivato quest’anno con circa un mese di anticipo rispetto al passato grazie al rafforzamento degli uffici finanziari, ha consentito di destinare oltre un milione di euro dell’avanzo di amministrazione a servizi e investimenti, mantenendo in equilibrio i conti del Comune. Le principali novità riguardano il rafforzamento delle risorse per le utenze degli edifici comunali, la videosorveglianza, i servizi educativi, i centri estivi, il rinnovo dei contratti del personale e numerosi interventi di manutenzione e riqualificazione.

Tra gli investimenti più rilevanti figurano 500mila euro destinati al cimitero di San Mauro, di cui 400mila finanziati con risorse comunali e 100mila attraverso un contributo regionale, 100mila euro per la manutenzione del palazzo comunale, 100mila euro di cofinanziamento per la ristrutturazione dello stadio del Bisenzio, oltre a 500mila euro di risorse regionali, distribuite tra il 2026 e il 2027, per finanziare interventi di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture stradali comunali, e fondi destinati all’esproprio dei terreni della cassa di espansione dei Renai. L’aggiornamento del bilancio conferma inoltre l’assenza di debiti fuori bilancio, il rispetto degli equilibri finanziari e il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti.

“Con la salvaguardia degli equilibri di bilancio – ha spiegato l’assessore al bilancio Federico La Placa – adeguiamo il bilancio alle necessità emerse nel corso dell’anno e compiamo la scelta di mettere a disposizione nuove risorse per i servizi ai cittadini e per gli investimenti sul territorio. Abbiamo destinato oltre un milione di euro dell’avanzo di amministrazione a interventi concreti, privilegiando manutenzioni, scuole, impianti sportivi, sicurezza, servizi educativi e opere pubbliche. Una scelta importante che ci consente di finanziare interventi senza ricorrere a nuovo debito, come nel caso del cimitero di San Mauro, e di sostenere progetti strategici come la riqualificazione dello stadio del Bisenzio e gli interventi sulla rete stradale. Ringrazio tutti gli uffici comunali e in particolare il Settore Bilancio per il lavoro svolto, che ha permesso di arrivare all’approvazione di questo provvedimento con largo anticipo rispetto agli anni precedenti”.