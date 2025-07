On line il Piano del verde e degli spazi aperti di Firenze

FIRENZE – Si chiama “Iris il Piano del verde e degli spazi aperti ora fruibile on line da tecnici e cittadini. Firenze diventa, così, la prima città in Italia a rendere accessibili tutte le informazioni contenute nel Piano del Verde. Si tratta del progetto green che mira a rendere la città sostenibile, resiliente e vivibile […]

FIRENZE – Si chiama “Iris il Piano del verde e degli spazi aperti ora fruibile on line da tecnici e cittadini. Firenze diventa, così, la prima città in Italia a rendere accessibili tutte le informazioni contenute nel Piano del Verde. Si tratta del progetto green che mira a rendere la città sostenibile, resiliente e vivibile per le generazioni presenti e future anche alla luce della crisi climatica di cui già si stanno manifestando gli effetti. Con la collaborazione fra la direzione ambiente e la direzione sistemi informativi, infatti, l’intero studio collegato al Piano del Verde è adesso a disposizione di tecnici, addetti ai lavori e cittadini, che potranno conoscere limiti e opportunità della città e monitorare gli effetti delle azioni di mitigazione climatica previste nel piano.

“Come avevamo promesso – ha detto il vicesindaco e assessore all’ambiente Paola Galgani – abbiamo inserito online all’interno di una mappa interattiva tutte le tavole contenute nel Piano del Verde. In questo modo i dati sono chiari e fruibili e possono servire a comprendere la situazione della città in maniera chiara e puntuale e soprattutto a partecipare alla definizione delle strategie per progettare, insieme, la città verde. Abbiamo lavorato affinché sia possibile per ogni cittadino monitorare la città dal punto di vista ambientale, consultando, ad esempio, se ci sono isole di calore o quanto dista la propria abitazione dalla prima area verde. Mentre lavoriamo per rendere Firenze sempre più sostenibile, con nuove piantumazioni, depavimentazioni e nuovi spazi verdi, rendiamo consultabile il piano che, seppur rimanendo uno strumento la cui completa fruizione è destinata agli esperti, vuole raccontare le strategie in corso per risolvere le criticità emerse come ad esempio le isole di calore”.

“La nuova mappa del Piano del verde è uno strumento che connette le persone alla città: la tecnologia qui non è solo innovazione, ma un filo che unisce persone e habitat, – ha spiegato l’assessore alla smart city, innovazione, IA e protezione Civile Laura Sparavigna – cn pochi clic scopri quello che c’è intorno a te, giardini, aree cani, parchi giochi, angoli verdi. Rende accessibili le informazioni, leggibili i documenti pubblici e visibile ciò che ci circonda ogni giorno, trasformando il digitale in un aiuto concreto per vivere meglio Firenze. Un po’ come un Tuttocittà digitale e contemporaneo, pensato per favorire la partecipazione attiva. È una città intera a portata di mano: scrivi viale Morgagni, piazza San Marco o via Nicolodi, e il sito ti mostra in un attimo cosa c’è intorno — alberi, aree gioco, aree cani … È il modo più moderno e user-friendly per guardare Firenze”.

“È pensata per chi Firenze la abita o la sceglie: ti fa scoprire una città meno conosciuta – ha concluso – fatta di piccoli giardini nascosti dietro i palazzi, panchine all’ombra di alberi centenari, spazi verdi che spesso ci sfuggono. Una tecnologia per guardare la città con occhi nuovi, con curiosità, e sentirsi parte di ciò che ci circonda”. Per consultare il Piano del verde e degli spazi aperti: https://webpdv.comune.fi.it

Sara Coseglia