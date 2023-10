Operatore socio sanitario: aperto il bando fino all’8 novembre

CAMPI BISENZIO – C’è tempo fino alle 12 dell’8 novembre per inviare la domanda per partecipare alla selezione pubblica che consentirà, in caso di buon posizionamento in graduatoria, di accedere alla formazione base (1000 ore) per la qualifica di operatore socio sanitario. Si tratta della riapertura da ieri del bando Oss per aumentare il numero […]

CAMPI BISENZIO – C’è tempo fino alle 12 dell’8 novembre per inviare la domanda per partecipare alla selezione pubblica che consentirà, in caso di buon posizionamento in graduatoria, di accedere alla formazione base (1000 ore) per la qualifica di operatore socio sanitario. Si tratta della riapertura da ieri del bando Oss per aumentare il numero dei professionisti che mette a bando 210 nuovi posti di cui 150 per la disponibilità nella Asl Toscana centro: 60 sono per Firenze, 30 per Pistoia e altrettanti sia per Prato che per Empoli. Estar ha emesso un unico avviso a livello regionale per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Si accede alla presentazione della domanda sul sito di Estar www. estar.toscana.it o direttamente a questo link. Informazioni anche sulla pagina dedicata sul sito della Asl Toscana centro www.uslcentro.toscana.it. Il corso ha lo scopo di fornire una formazione specifica di carattere socio sanitario e concorre all’apprendimento delle aree di competenza, per poter assicurare l’assistenza di base alla persona in situazioni caratterizzate da alterata autonomia psico-fisica. Prevede l’alternanza fra formazione in aula e contestualizzazione operativa attraverso esercitazioni pratiche in laboratorio e attività di tirocinio per un totale complessivo di 1000 ore.