Operazione anti abusivismo commerciale, due denunciati e cento capi sequestrati. Ferito un agente della Municipale 

PRATO – Prosegue l’attività di contrasto all’abusivismo commerciale da parte della Polizia municipale. Lunedì scorso, 10 febbraio, personale in borghese e in divisa, supportato dal reparto motociclisti, ha effettuato un’attività di controllo al mercato di viale Galilei dove spesso sono presenti venditori abusivi che espongono capi di abbigliamento e accessori moda su teli stesi per […]

PRATO – Prosegue l’attività di contrasto all’abusivismo commerciale da parte della Polizia municipale. Lunedì scorso, 10 febbraio, personale in borghese e in divisa, supportato dal reparto motociclisti, ha effettuato un’attività di controllo al mercato di viale Galilei dove spesso sono presenti venditori abusivi che espongono capi di abbigliamento e accessori moda su teli stesi per terra. Alla vista degli agenti i giovani, tutti di origine africana, hanno provato a dileguarsi raccogliendo anche la merce, ma sono stati braccati dalla Municipale. Uno è stato fermato subito mentre un secondo è stato raggiunto e bloccato nonostante la resistenza opposta. I due sono stati portati al comando di piazza dei Macelli per l’identificazione dato che entrambi erano privi di documenti. Sono stati denunciati per commercio abusivo e multati per 5.000 euro ciascuno. In più il secondo giovane dovrà rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale perché ha ferito un agente alla spalla durante la colluttazione successiva alla fuga. Tutta la merce, composta da un centinaio di prodotti di abbigliamento e accessori (giubbotti, felpe, scarpe, cinture e cappelli), è stata sequestrata.