Opere idrauliche, a Seano procede spedito il cantiere per la vasca di espansione

CARMIGNANO – “La speranza è di farla entrare in funzione prima dell’avvio della stagione invernale”: l’auspicio del sindaco Edoardo Prestanti è arrivato a seguito del sopralluogo al cantiere, a Seano, della vasca d’espansione, a pochi giorni dalla chiusura per la pausa feriale. L’augurio del sindaco si basa su alcuni presupposti accertati, insieme all’ingegner Stefano Venturi, responsabile dell’Ufficio lavori pubblici, nella visita odierna con i rappresentanti dell’impresa costruttrice: lo scavo, destinato ad accogliere da previsione progettuale circa 32.000 metri cubi di acqua, corrispondenti a 32 milioni di litri, è praticamente ultimato. La conferma è arrivata anche dai tecnici dell’azienda appaltatrice: la tabella di marcia dei lavori è, infatti, in linea, se non più avanti, rispetto al programma tracciato, che fissava l’entrata in funzione della cassa verso la fine dell’anno. “Se così fosse – ha sottolineato Prestanti – sarebbe un risultato non da poco: a tre anni di distanza dalla disastrosa alluvione del novembre 2023, un’opera fondamentale per proteggere la frazione sarebbe già in funzione. Un tempo breve, nel nostro Paese, per questo tipo di lavori”. Ancora di più: è a buon punto anche la procedura per la richiesta di finanziamento per il suo raddoppio.

L’invaso, che si sta realizzando in via Froccina, contiguo al rio Barberoni e al fosso Collecchio, in cui riversare le acque di quest’ultimo e delle fognature di Seano “è stato progettato – ha tenuto a precisarlo Prestanti – tutto in casa, tutto negli uffici del Comune”: dall’espropriazione dei terreni, alla progettazione, all’affidamento dei lavori, alla loro direzione, al collaudo che precederà l’attivazione. “Tutto ad opera dell’Ufficio tecnico comunale, – ha ribadito il primo cittadino – per un Comune delle dimensioni di Carmignano, si può dire senza ombra di smentita, che è una grande impresa”. La cassa nasce in attuazione delle misure individuate dal Comune per mitigare il rischio idraulico, un investimento di 1,6 milioni di euro, progettato per consentire alle fognature di defluire in situazioni critiche, dimensionato su uno stoccaggio di acqua per eventi che possono statisticamente verificarsi con un tempo di ritorno pari a venti anni.

E a proposito di fognature, procede a ritmo spedito anche la costruzione del nuovo collettore di Seano, in anticipo sulla tabella programmata: da oggi è iniziata la fase 3 dell’intervento, ben prima dell’avvio dopo la prima settimana di settembre, con il cantiere mobile di Publiacqua che si è spostato sulla via Baccheretana, tra via Don Milani e via Montale. Tempi e modi per mettere in funzione la nuova fognatura prima di dare il via alla cassa d’espansione, dove è destinata a confluire