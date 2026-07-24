Opere idrauliche, prosegue la manutenzione di fossi e corsi d’acqua

CARMIGNANO – Un piccolo fosso, circa 200 metri, ma da mettere in sicurezza, al più presto, “perché nel 2023 contribuì non poco alla tracimazione del torrente Furba, che provocò l’alluvione a Seano”. Stamani, il sindaco Edoardo Prestanti, accompagnato dal vicesindaco e assessore all’ambiente Federico Migaldi, con i tecnici dell’area manutenzione del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, l’ingegner Angelica Bruno (dirigente) e la geometra Elisa Bongianni, e l’ingegner Leonardo Lottini della società Ingeo (Ingegneri e geologi associati) di Lucca, a cui saranno demandati i lavori, ha eseguito un sopralluogo sul piccolo canale di Capezzana, in parte tombato, che attraversa via Baccheretana e affluisce al torrente Furba, in riva sinistra. Il progetto prevede di mettere in sicurezza idraulica il piccolo fosso, allargando e consolidando le sponde, e riparando le rotture che si verificarono poco meno di tre anni fa e che, di fatto, impedirono al torrente Furba di scorrere nel suo alveo naturale. “Sono talvolta, e anche spesso, queste piccole opere che consentono di evitare guai maggiori e interventi straordinari, tra l’altro ben più costosi”, hanno affermato Prestanti e Migaldi. Un’azione di costante azione di manutenzione di argini e corsi d’acqua, intrapresa con il Consorzio di bonifica che, tra l’altro, ha appena concluso un altro intervento sul torrente Furba di riprofilatura degli argini, con la realizzazione, in riva destra, di una scogliera a difesa delle sponde. Consorzio e studio Ingeo metteranno a punto il progetto definitivo, redatto dall’ingegner Paolo Barsotti (responsabile Ingeo per strutture e idraulica), per poi precedere al cantiere, su una base di partenza di circa 50mila euro.