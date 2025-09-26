Osservazioni agli espropri per la tramvia, Valerio (FdI) chiede una proroga dei termini di 30 giorni

CAMPI BISENZIO – Una proroga per la scadenza dei termini. Per la presentazione delle osservazioni agli espropri previsti per la realizzazione della linea 4.2 della tramvia. E’ quella richiesta formalmente da Roberto Valerio, capo gruppo di Fratelli d’Italia, al sindaco Tagliaferri. perché intervenga “presso il Comune di Firenze per ottenere una proroga di ulteriori 30 giorni”. La richiesta, spiega Valerio, “evidenzia l’insufficienza del termine di 30 giorni, stabilito a seguito della pubblicazione dell’avviso del Comune di Firenze in data 17 settembre, per consentire ai proprietari dei terreni interessati di formulare osservazioni ponderate e documentate. Riteniamo che un periodo così limitato non permetta ai cittadini di accedere adeguatamente agli atti pertinenti e di elaborare osservazioni dettagliate e consapevoli sugli espropri previsti. Una proroga di ulteriori 30 giorni, che si aggiungerebbe ai 30 già stabiliti, è non solo legittima ma essenziale per garantire una partecipazione più adeguata e trasparente da parte di tutti i cittadini coinvolti in un progetto di tale rilevanza”.

“L’estensione dei termini – aggiunge – è cruciale per assicurare che ogni proprietario terriero abbia il tempo necessario per esaminare la variante di progetto, comprendere appieno le implicazioni degli espropri e presentare osservazioni che possano contribuire a un processo decisionale più equo e partecipato. La trasparenza e la possibilità di un confronto approfondito sono pilastri fondamentali per la buona riuscita di opere pubbliche che impattano direttamente sulla vita e sulla proprietà dei cittadini. Personalmente auspico una pronta e positiva risposta da parte delle amministrazioni coinvolte, sottolineando l’importanza di ascoltare le istanze della cittadinanza per un progetto che avrà un impatto significativo sul territorio”.