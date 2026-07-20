FIRENZE – Ancri Firenze (Associazione nazionale insigniti dell’ordine al merito della Repubblica Italiana) organizza, in collaborazione con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia ETS, nell’ambito delle iniziative per l’anniversario degli 80 anni della Repubblica Italiana, un incontro riservato ai soci e agli amici a Firenze presso la sala della Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, in via Pian dei Giullari 36/A L’appuntamento è per domani, martedì 21 luglio, alle 17. Previsti gli interventi del professor Cosimo Ceccuti, presidente Fondazione Spadolini – Nuova Antologia, del presidente della sezione Ancri Firenze, Francesco Conforti, delle autorità della Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana, e professor Paolo Bagnoli (nella foto) sul tema “un anniversario di civico orgoglio” (info: segreteria.ancrifirenze@gmail.com).
Ottant’anni della Repubblica italiana: Ancri Firenze organizza un incontro presso la Fondazione Spadolini Nuova Antologia
FIRENZE – Ancri Firenze (Associazione nazionale insigniti dell’ordine al merito della Repubblica Italiana) organizza, in collaborazione con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia ETS, nell’ambito delle iniziative per l’anniversario degli 80 anni della Repubblica Italiana, un incontro riservato ai soci e agli amici a Firenze presso la sala della Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, in […]