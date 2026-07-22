Ottant’anni della Repubblica Italiana, Ancri Firenze: “Un anniversario di civico orgoglio”

FIRENZE – E’ stata la sala della Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia a ospitare ieri, martedì 21 luglio, organizzato da Ancri Firenze (Associazione nazionale insigniti dell’ordine al merito della Repubblica Italiana), in collaborazione con la stessa Fondazione Spadolini Nuova Antologia ETS nell’ambito delle iniziative per l’anniversario degli 80 anni della Repubblica Italiana, un simposio sul tema “un anniversario di civico orgoglio”. Preceduto da una visita alla Casa Spadolini, villa “Il tondo dei cipressi”, dove si è potuto ammirare quanto il Giovanni Spadolini, già presidente del Consiglio dei ministri e del Senato della Repubblica, abbia lasciato alla comunità. L’iniziativa si è aperta con il saluto di benvenuto del professor Cosimo Ceccuti, seguito dall’intervento del consigliere e segretario Gianni Taccetti e di Francesco Conforti, presidente della sezione Ancri Firenze. Particolarmente apprezzata la relazione del professor Paolo Bagnoli, che con il suo intervento, “Un anniversario di civico orgoglio”, ha offerto una profonda riflessione sul valore della Repubblica, sulla memoria storica e sull’importanza dei principi democratici che da ottant’anni rappresentano il fondamento della nostra convivenza civile. Al termine sono intervenuti con interessanti riflessioni i sindaci di Lastra a Signa Emanuele Caporaso, Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e Signa Giampiero Fossi, il vicesindaco di Capraia e Limite Edoardo Antonini e il presidente del consiglio comunale di Pontassieve Leonardo Ceccarelli, seguiti dagli interventi di saluto del presidente del Coni Toscana, Simone Cardullo, e del consigliere nazionale Ancri Luigi Fontanella. Al termine il presidente Conforti, dopo avere donato alla Fondazione la bandiera tricolore, ha ricordato ai partecipanti dell’importanza dell’incontro con rappresentanti di associazioni, enti e semplici cittadini, oltre al responsabile regionale Ancri per la Toscana Sandro Cioni, gli insigniti consiglieri e soci di sezione Roberto Vasari, Alberto Taiti, Elisabetta Carullo, Riccardo Meucci e Maurizio Toccafondi, oltre al ricordo di Marcello Marchioni, socio fondatore e membro del consiglio direttivo di questa sezione che recentemente ci ha lasciati, ma che tanto ha fatto in particolare per il movimento sportivo, scolastico e culturale per la città di Firenze.