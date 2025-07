Ottantuno anni dalla liberazione di Lastra a Signa: tutti gli appuntamenti

LASTRA A SIGNA – Celebrazioni per l’81° anniversario dalla liberazione di Lastra a Signa dal nazifascismo: anche quest’anno il Comune, insieme alla sezione Anpi Bruno Terzani di Lastra a Signa e all’Aned, organizza una serie di iniziative per ricordare la ricorrenza. Gli appuntamenti partiranno giovedì 31 luglio alle 18 quando nella sala eventi della biblioteca […]

LASTRA A SIGNA – Celebrazioni per l’81° anniversario dalla liberazione di Lastra a Signa dal nazifascismo: anche quest’anno il Comune, insieme alla sezione Anpi Bruno Terzani di Lastra a Signa e all’Aned, organizza una serie di iniziative per ricordare la ricorrenza. Gli appuntamenti partiranno giovedì 31 luglio alle 18 quando nella sala eventi della biblioteca comunale (terzo piano del Centro sociale residenziale) si terrà la proiezione del documentario “1945, eravamo ragazzi e ragazze anche noi” che raccoglie video-interviste a testimoni e protagonisti della Resistenza. Interverranno rappresentanti dell’amministrazione comunale e dell’Anpi Bruno Terzani.

Lunedì 4 agosto le celebrazioni entreranno nel vivo alle 18.30 a Brucianesi con l’intitolazione dei giardini di piazza Don Facibeni ad Aldemilio Palloni, originario della frazione e combattente nella lotta di liberazione, ucciso sul fronte del Senio il 10 aprile del 1945. Nel corso dell’iniziativa si terranno gli interventi del sindaco Emanuele Caporaso e di rappresentanti dell’Anpi Bruno Terzani. Palloni, infatti, decise di unirsi ai gruppi di combattimento, in particolare al gruppo Cremona, impegnato contro le truppe naziste sul fronte sul fiume Senio dove purtroppo perse la vita.

Sempre il 4 agosto, ma alle 21, partirà da piazza del Comune il corteo che passerà per le vie del centro storico fino a piazza Pertini dove sarà deposta una corona al monumento ai Caduti. Accompagnamento musicale a cura della banda della Misericordia di Malmantile. Alle 21.30 sempre in piazza del Comune si terranno gli interventi istituzionali del sindaco Emanuele Caporaso e di Cristina Lentini dell’Anpi Bruno Terzani di Lastra a Signa. Conclusione della serata con il concerto in piazza della Milò Band Made in Italy Live Orchestra.

“Quest’anno durante le celebrazioni del 4 agosto – ha spiegato il sindaco Caporaso – abbiamo deciso di raccontare una storia di resistenza, quella di Aldemilio Palloni, intitolandogli simbolicamente un giardino pubblico che si trova nella frazione in cui è nato: Brucianesi. Crediamo che sia importante far conoscere e diffondere la memoria di quei cittadini che sacrificarono la propria vita dando un fondamentale contributo alla lotta di liberazione dell’Italia dal nazifascimo. Questo diventa importante soprattutto nei confronti delle giovani generazioni affinché sappiano quale sia stato il prezzo per quella libertà e quella democrazia nella quale oggi sono immersi ed alla quale troppo spesso non si dà il giusto valore”.