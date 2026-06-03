Outlet Giab’s, dal 4 al 7 giugno quattro giorni di vendita straordinaria

CAMPI BISENZIO – Un nome, una garanzia. Il nome è quello della Giab’s, storica azienda campigiana che, in oltre settant’anni di vita, “ha rivelato” sempre modelli, tessuti e colori, realizzando prodotti di qualità sia per uomo che per donna. Una realtà nata nel 1953 e che ha sempre collaborato con i principali brand, dando così […]

CAMPI BISENZIO – Un nome, una garanzia. Il nome è quello della Giab’s, storica azienda campigiana che, in oltre settant’anni di vita, “ha rivelato” sempre modelli, tessuti e colori, realizzando prodotti di qualità sia per uomo che per donna. Una realtà nata nel 1953 e che ha sempre collaborato con i principali brand, dando così lustro a una produzione che, grazie un gruppo di sarte specializzate, ha mantenuto la propria artigianalità, proprio a voler conferire un pregio maggiore a ciò che si indossa, come si può toccare con mano nell’outlet di via Mentana 21. Con il pantalone che resta il “marchio di fabbrica”. La garanzia, invece, quando ci si reca presso il punto vendita di via Mentana 21, è quella di trovarla sempre quella qualità. A ottimo prezzo fra l’altro. Come sarà anche nei prossimi quattro giorni quando, presso l’Outlet Giab’s, il 4, 5, 6 e 7 giugno, dalle 10 alle 19, ci sarà una vendita straordinaria a prezzi imbattibili. Lo spaccio, invece, sempre in via Mentana, aprirà solo il sabato come sempre negli orari consueti