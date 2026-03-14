Parcheggio in via della Massolina, nei prossimi giorni la partenza dei lavori

LASTRA A SIGNA – Partiranno nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in via della Massolina. L’intervento è inserito nel Piano operativo e sarà realizzato da un privato a compensazione urbanistica nell’ambito della trasformazione in abitazioni della ex fabbrica Bagni tra via della Massolina e via Leonardo Da Vinci. Il parcheggio sarà […]

LASTRA A SIGNA – Partiranno nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in via della Massolina. L’intervento è inserito nel Piano operativo e sarà realizzato da un privato a compensazione urbanistica nell’ambito della trasformazione in abitazioni della ex fabbrica Bagni tra via della Massolina e via Leonardo Da Vinci. Il parcheggio sarà composto da 33 posti auto, di cui due per disabili. La nuova area di sosta sarà pronta entro l’estate.:”Si tratta di un intervento importante per tutta quella zona che negli anni è diventata un’area densamente abitata, – ha detto il sindaco Emanuele Caporaso – l’intervento è quindi atteso da tempo dai residenti ed è legato ad una trasformazione edilizia in corso in quella zona. Come amministrazione abbiamo chiesto che ci fosse una forte sensibilità da parte del privato affinché il parcheggio potesse essere fruibile dalla cittadinanza prima della conclusione dell’intera trasformazione edilizia”.