Parco della Piana: 14 incendi da giugno ad oggi

SESTO FIORENTINO – Il presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza e il presidente di CIAS Legambiente Sesto Fiorentino Stefano Mattii hanno sporto formale denuncia verso ignoti, presso il Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze, alle Cascine per gli incendi avvenuti nel parco della Piana. Sono infatti arrivati a 14 gli incendi che hanno colpito la fragilissima area Sig (Sito di Interesse Comunitario “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese” da giugno a oggi. Una escalation di episodi a cerchi concentrici intorno all’importante area protetta “Podere la Querciola” gestita dal Circolo Cias Legambiente Sesto Fiorentino. Ammonta a oltre 20 ettari la superficie percorsa dal fuoco, tre i capanni di monitoraggio e controllo dell’avifauna andati completamente distrutti, inestimabili i danni arrecati alla flora e alla fauna locale.

“Siamo preoccupati per l’entità e la reiterazione del crimine commesso contro questo delicato ecosistema, che, lo ricordiamo, rappresenta un brano essenziale del nascente Parco Agricolo della Piana; –dichiarano Fausto Ferruzza e Stefano Mattii, rispettivamente Presidente regionale e locale di Legambiente – ma al tempo stesso siamo sereni e determinati, nella piena consapevolezza che ogni millimetro del parco sarà ricostruito con dedizione, cura e assoluta fermezza. Agli autori di questo odioso ecoreato vogliamo semplicemente dire che non ci intimideranno mai e che i moti di affetto e solidarietà che l’Associazione sta ricevendo in questo momento ci convincono a operare con ancora maggior determinazione a tutela della natura e del Parco della Piana”.