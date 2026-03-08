Parco della Piana: liberati alcuni volatili recuperati e curati

SESTO FIORENTINO – Sono tornati liberi a volare nel cielo due volatili recuperati nelle settimane scorse da Legabiente all’Osmannoro e curati dai veterinari dell’associazione Cras Montespertoli Semia. I volatili rimasti vittime di incidente stradali o trovati smarriti e recuperati sono alcuni gabbiani, una civetta, un colombaccio e alcuni falchi. Questa mattina nel Parco della Piana […]

SESTO FIORENTINO – Sono tornati liberi a volare nel cielo due volatili recuperati nelle settimane scorse da Legabiente all’Osmannoro e curati dai veterinari dell’associazione Cras Montespertoli Semia. I volatili rimasti vittime di incidente stradali o trovati smarriti e recuperati sono alcuni gabbiani, una civetta, un colombaccio e alcuni falchi. Questa mattina nel Parco della Piana sono stati liberati i primi uccelli curati e pronti per tornare in volo. “Dopo gli incendi ai capanni è l’occasione giusta per ripartire con più forza e vigore con le attività del Parco – sottolinea Stefano Mattii di Legambiente – dove numerose persone hanno risposto con la loro presenza confermando che il parco della piana sta a cuore a molte persone ed è un bene da tutelare”. Tra i volatili tornati a librarsi nel cielo un colombaccio che era stato recuperato dopo aver sbattuto contro una vettura. L’animale è stato curato ed ora è tornato a volare. Alla liberazione di questa mattina hanno partecipato il vicesindaco facente funzioni di sindaco Claudia Pecchioli e l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi.

“Vicesindaco e assessore – prosegue Mattii – hanno ripetuto come l’amministrazione Comunale prosegue a difendere a spada tratta questo area naturale offesa da 18 incendi in cui sono bruciati 4 capanni e che si stanno adoperando per trovare soluzioni per avere piu videosorveglianza”. È intervenuto anche il Maresciallo dei Carabinieri Forestali della stazione di Ceppeto Emiliano Granatelli. Granatelli ha ripetuto che stanno proseguendo con le indagini per gli incendi e continuano a sorvegliare il parco con attenzione. “Un ringraziamento – conclude Mattii – ai consiglieri regionali Luca Rossi Romanelli e Lorenzo Falchi, che erano presenti. Ringraziamo le associazioni intervenute La Racchetta Odv sezione Sesto Fiorentino, la Misericordia di Quinto Basso e l’associazione Natura e Boschi Odv, Lorenzo Tinacci”.