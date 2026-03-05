Parco della Piana: nuovo incendio e distruzione del Capanno del Chiurlo

SESTO FIORENTINO – Ancora un incendio nel Parco della Piana. Questa volta le fiamme hanno distrutto il Capanno del Chiurlo. L’incendio, il 18esimo nell’area della Piana dal giugno scorso, si sarebbe verificato durante la notte di lunedì 2 marzo. Con questo nuovo incendio è andata in fiamme la quarta struttura di osservazione avifaunistica. Legambiente Toscana esprime profonda preoccupazione per questa serie di attacchi incendiari con danni inestimabili arrecati alla flora e fauna locale. “Il Parco della Piana è una fragilissima area Sic (Sito di interesse comunitario “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese” – prosegue Legambiente – messa a rischio dagli incendi. Si tratta di un’escalation di attacchi incendiari a cerchi concentrici intorno all’importante area protetta Podere la Querciola gestita dal circolo CIAS Legambiente Sesto Fiorentino”. Il presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza, lo scorso 22 ottobre insieme e al presidente di CIAS Legambiente Sesto Fiorentino, Stefano Mattii, hanno sporto formale denuncia verso ignoti, al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze, alle Cascine. “Siamo profondamente turbati e preoccupati – dicono Ferruzza e Mattii – perché, dopo la denuncia formale di ottobre 2025, il Parco della Piana, nei pressi della Querciola, nel comune di Sesto Fiorentino, ha subito altri 4 attacchi incendiari. Sono a questo punto 18 in tutto, dal giugno scorso. Crediamo sia lecito attendersi un’attività di deterrenza, sorveglianza e prevenzione più efficace”.