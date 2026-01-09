CARMIGNANO – Senso unico alternato su via Vergheretana (SP10), da lunedì 12, all’altezza di via Poggio dei Colli fino al numero civico 78 della medesima Provinciale, per l’apertura del cantiere per la costruzione del parcheggio pubblico di Santa Cristina a Mezzana. Le limitazioni alla circolazione con il senso unico alternato, regolato da un semaforo, andranno avanti per qualche mese, tutto il periodo di tempo necessario per la realizzazione del parcheggio, stimato fino a buona parte di luglio. Il cantiere parte subito dopo le festività, come preannunciato a dicembre dal Comune e dall’assessore alle opere pubbliche Chiara Fratoni. Si tratta di un investimento da 355mila euro, cofinanziato con la Provincia di Prato che sull’opera impiega 285mila euro, con l’amministrazione che ha messo a bilancio 70mila euro per coprire interamente i costi dell’intervento. Insieme ai posti auto, una quindicina, si interviene anche per mettere in sicurezza il collegamento pedonale tra il parcheggio e il centro della frazione, e conseguentemente l’attraversamento di via Vergheretana. “Un parcheggio atteso da tempo, – nelle parole dell’assessore Fratoni – che mira a proteggere l’attraversamento della strada provinciale. Un’azione complessa, quasi un ridisegno urbanistico della frazione”.
Parte il cantiere per il nuovo parcheggio a Santa Cristina. Via Vergheretana a senso unico alternato
