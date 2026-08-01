Partita da Sesto la staffetta podistica “2 agosto 1980”

SESTO FIORENTINO – Partenza questo pomeriggio da piazza Vittorio Veneto della staffetta podistica Sesto Fiorentino-Bologna organizzata dal Club Ausonia. La 46esima edizione della staffetta “2 Agosto 1980 una data da non dimenticare” non è solo una competizione sportiva, ma è un modo per commemorare a quel 2 agosto di 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna.
“Bellissima iniziativa che lega lo sport alla trasmissione della memoria. – scrive in un post sui social l’assessore allo sport Massimiliano Kalmeta – La strage della stazione di Bologna rappresenta uno dei momenti più bui della nostra storia, un attacco sferrato al cuore della democrazia.
Congratulazioni a tutte le atlete e agli atleti per portare avanti questa tradizione che lega idealmente Sesto Fiorentino a Bologna in occasione della commemorazione”.