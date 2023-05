Partono i lavori al campo da gioco di Settimello

CALENZANO – Al via i lavori per la realizzazione del nuovo campo da gioco in erba sintetica a Settimello. L’investimento stanziato dal Comune è di 300mila euro lordi, tramite ricorso a un mutuo dell’Istituto di credito sportivo, a tasso zero. Il campo da gioco sarà realizzato in erba sintetica, al posto di quello attuale in […]

CALENZANO – Al via i lavori per la realizzazione del nuovo campo da gioco in erba sintetica a Settimello. L’investimento stanziato dal Comune è di 300mila euro lordi, tramite ricorso a un mutuo dell’Istituto di credito sportivo, a tasso zero.

Il campo da gioco sarà realizzato in erba sintetica, al posto di quello attuale in terra, sarà a servizio del plesso scolastico “Anna Frank” e, in orario extrascolastico, dell’associazione calcistica A.C. Settimello per gli allenamenti delle squadre. La conclusione del cantiere è prevista entro il mese di agosto, prima dell’inizio della stagione sportiva 2023-2024.

Nell’ambito della progettazione della nuova scuola Anna Frank, che sarà costruita prima di demolire la vecchia garantendo la continuità didattica, è stato previsto di occupare una porzione dell’attuale campo di allenamento, in modo da concedere spazi maggiori alla nuova scuola che sarà realizzata su due piani al posto degli attuali tre e alla palestra e per posizionare infine l’edificio più distante dalla strada. Il campo da gioco, la cui progettazione rispetta le misure previste dal Coni, sarà pertanto ricollocato verso sud, andando ad occupare l’attuale area cani che viene spostata nelle vicinanze. In questi giorni la ditta aggiudicataria dei lavori per il campo da gioco sta lavorando per allestire il cantiere e realizzare l’area cani, che vedrà una recinzione metallica, una fontanella e l’illuminazione notturna. In autunno è prevista anche la messa a dimora di nuovi alberi.