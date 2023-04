Passa una domenica al Museo archeologico di Gonfienti: sabato 16 aprile eventi per grandi e piccoli

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti organizza per domenica 16 aprile due eventi: uno dedicato agli adulti, “A spasso con gli Etruschi”, e l’altro per i bambini tra 6 e 10 anni, “Letture animate al museo: gli Etruschi per gioco”. “A spasso con gli Etruschi” prevede una visita guidata gratuita alla tomba della Montagnola di Sesto Fiorentino. A seguire i partecipanti si sposteranno al Museo Archeologico di Gonfienti dove ci sarà una visita guidata al costo di 5 euro a persona oltre al prezzo del biglietto di ingresso. Punto di ritrovo alle 9.30 in via Fratelli Rosselli a Sesto Fiorentino presso il parcheggio della scuola elementare. A seguire spostamento con mezzi propri al Museo di Campi Bisenzio, in via Roma 6 (ampio parcheggio presso Piazza Gramsci). L’evento, organizzato a cura del Comune di Campi Bisenzio in collaborazione con Pro Loco Sesto Fiorentino, è unico e non prevede l’accesso disgiunto a uno solo dei siti. Per i bambini l’appuntamento è alle 16 al Museo (presentarsi 15 minuti prima in biglietteria) con “Letture animate al museo: gli Etruschi per gioco” tratte da libri di Federighi ed., attività gratuita a cura di Andrea Bruno Savelli. Per tutti gli appuntamenti è necessario prenotare con una e-mail all’indirizzo info@museogonfienti.it o telefonando al numero 055/8959701 in orario di apertura del museo.