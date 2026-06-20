PD calenzanese, al via “Vogliamo ancora la Luna” incontri in verso il congresso

CALENZANO – Da giugno ad ottobre prende il via al Pd calenzanese “Vogliamo ancora la Luna. Il partito che vogliamo” è il ciclo di incontri organizzato nel percorso verso il congresso d’autunno dopo due anni di opposizione in Consiglio.
Il primo appuntamento si terrà lunedì 29 giugno alle ore 21:15 alla Casa del Popolo di Calenzano. In programma: diritti di base, lavoro, salari e tutele pensionistiche.
“L’obiettivo generale del ciclo – precisa la nota Pd – è una nuova stagione di partecipazione per costruire insieme il Pd del futuro, rafforzare il nostro partito e consolidare l’intero campo largo. Vogliamo confrontarci su pilastri fondamentali per l’Italia, la Toscana e Calenzano: lavoro, sanità, scuola, transizione ecologica e diritti”.