Pd e M5S: “Il campo largo e progressista è l’unica strada per costruire un nuovo percorso politico. A Campi e in Toscana”

CAMPI BISENZIO – Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle di Campi Bisenzio “accolgono con piacere e soddisfazione l’appello lanciato dal circolo di Sinistra Italiana – AVS Campi – Le Signe”. E poi le due forze politiche spiegano il perché: “Non possiamo che condividere l’invito all’unità e al lavoro comune, – dichiarano congiuntamente Pd e M5S – già da oltre un anno stiamo collaborando sul territorio per costruire un campo progressista e di sinistra, alternativo a una destra estrema sempre più inadeguata a guidare un grande paese come l’Italia”. I due gruppi sottolineano come l’appello di Sinistra Italiana colga un nodo essenziale: la necessità di unire le forze non contro qualcuno, ma per costruire un progetto politico fondato su valori condivisi, idee concrete e programmi futuri. Fra i temi centrali: eguaglianza e giustizia sociale, sviluppo sostenibile, redistribuzione della ricchezza, difesa della sanità e della scuola pubblica e dei diritti civili. “Dobbiamo lavorare insieme – continuano – per migliorare davvero la vita dei nostri concittadini, partendo dai principi della costituzione italiana. Incontriamoci, confrontiamoci, costruiamo sintesi: solo così potremo essere credibili e capaci di incidere”. Pd e M5S ribadiscono che il campo largo e progressista è l’unica strada percorribile per costruire un nuovo percorso politico nei Comuni e in Toscana. “Noi ci siamo, – concludono – fianco a fianco in questa sfida complessa, per garantire un grande risultato alla nostra coalizione”.