Pd: “Il Comune sta cercando di mettere in sicurezza idraulica l’area di via Di Vittorio”

SESTO FIORENTINO – Dare risposte dopo l’alluvione per gli abitanti di via Di Vittorio. È quanto si legge in una nota del Partito Democratico di Sesto Fiorentino. “Fin dai primi giorni successivi all’emergenza, l’Amministrazione comunale è al lavoro per la messa in sicurezza idraulica dell’area di via Di Vittorio, particolarmente colpita dagli eventi alluvionali di marzo. – si lege nella nota – L’obiettivo primario è dare risposte ai residenti nel più breve tempo possibile, tenuto conto della complessità tecnica e del fatto che si va a intervenire in un’area completamente urbanizzata”. La vicenda dei residenti di via Di Vittorio durante l’alluvione è stata oggetto di un intervento in consiglio comunale. “Come ha illustrato il vicesindaco Pecchioli in consiglio non si tratta infatti di singoli interventi puntuali, – si legge nella nota del Pd – ma di una serie di lavori connessi che riguardano una zona molto estesa che da via Di Vittorio arriva fino al Gavine. All’Autorità Idrica Toscana, che è l’ente competente, è stato richiesto di dare mandato a Publiacqua di predisporre uno studio complessivo che è lo strumento preliminare per individuare gli elementi di criticità e approntare interventi che siano risolutivi e definitivi. Nel frattempo, prosegue il lavoro di indagine più puntuale da parte di Publiacqua e dei tecnici degli uffici comunali sulle tubazioni dell’area di via di Vittorio, con sopralluoghi e indagini tecniche in loco e documentali.È davvero fuori luogo il tentativo della Lega di strumentalizzare il disagio e la preoccupazione dei residenti, con i quali l’amministrazione è costantemente in contatto e in ascolto. La bacchetta magica dei populisti, o la ruspa un tempo tanto cara al segretario nazionale della Lega, non risolvono i problemi della nostra città”.