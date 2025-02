Pd: “La cura del ferro per la Piana: la tramvia avvicina le persone e fa sviluppare il territorio”, se ne parla sabato 22 al circolo “Il Racchio”

CAMPI BISENZIO – Tramvia di nuovo al centro del dibattito politico a Campi Bisenzio. Domani, infatti, sabato 22 febbraio, alle 10 presso il circolo “Il Racchio” in via Palagetta, il Pd campigiano ha organizzato una mattinata di confronto sul sistema tramviario nella Piana fiorentina. Ne parleranno i rappresentanti del partito insieme alla consigliera regionale M5S Silvia Noferi, all’assessore regionale a infrastrutture, trasporti, urbanistica e pianificazione Stefano Baccelli e all’assessore regionale ad ambiente, protezione civile, economia circolare, difesa del suolo e lavori pubblici Monia Monni. “Sarà un momento importante – spiega il segretario del Pd campigiano, Alessandro Carmignani – per fare chiarezza e dare informazioni ai cittadini rispetto al tema strategico della mobilità delle persone tra i Comuni di Prato, Campi Bisenzio e Firenze. Il progetto della tramvia che collegherà Campi Bisenzio alle Piagge è a rischio a causa dei tentennamenti dell’amministrazione comunale che è in bilico tra varianti, arretramenti del capolinea e scelte confuse. E, insieme, il futuro progetto della linea tramviaria che collegherà Prato a Campi Bisenzio che migliorerà, se collegato anche alla linea 4.2, la viabilità urbana e interprovinciale in un territorio così densamente urbanizzato. Saranno questi alcuni dei temi che affronteremo e che potranno servire ai cittadini per fare chiarezza su un tema fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio”.