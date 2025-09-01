Pd “Soddisfatti per questa nuova edizione della Festa dell’Unità”

CALENZANO – “Siamo davvero soddisfatti per come è andata questa nuova edizione della Festa”: lo afferma in una nota il Pd calenzanese dopo la conclusione, domenica 31, della prima edizione della Festa dell’Unità alla Casa del Popolo di via Puccini. “Nonostante il meteo non sempre favorevole – prosegue la nota – le quattro serate hanno sempre visto la partecipazione di tante persone, in un crescendo di presenze e entusiasmo fino alla serata di domenica. Volontarie e volontari, vecchi e nuovi, si sono ritrovati in questo esercizio di comunità, fra pizzeria, cucina, allestimenti e organizzazione”. “Siamo convinti – prosegue il Pd – che esperienze come questa rappresentino tappe indispensabili per aprire e rendere centrale il Pd nella nostra comunità. Grazie a tutti i volontari che hanno messo a disposizione il proprio tempo libero per rendere possibile questa Festa. Sono e saranno il cuore di questo percorso. Un ringraziamento anche a tutti coloro che hanno scelto di passare con noi le loro serate, per cena o per le iniziative politiche”.