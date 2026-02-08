Pd Toscana, Fossi: “Dall’assemblea regionale idee chiare su congressi, democrazia interna e appuntamenti elettorali”

FIRENZE – “È stata una bella assemblea regionale, caratterizzata da un confronto vero, partecipato e di qualità. Un passaggio importante per il Pd Toscana, che ci ha consentito anzitutto di approvare il regolamento per lo svolgimento dei congressi territoriali e le modifiche statutarie: due atti centrali per rafforzare la nostra democrazia interna e ridare piena […]

FIRENZE – “È stata una bella assemblea regionale, caratterizzata da un confronto vero, partecipato e di qualità. Un passaggio importante per il Pd Toscana, che ci ha consentito anzitutto di approvare il regolamento per lo svolgimento dei congressi territoriali e le modifiche statutarie: due atti centrali per rafforzare la nostra democrazia interna e ridare piena operatività agli organismi del partito”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Toscana Emiliano Fossi al termine dell’assemblea regionale svoltasi nella giornata di sabato.

“Abbiamo definito – prosegue Fossi – un turno congressuale che coinvolgerà gran parte del territorio regionale, a livello provinciale e subprovinciale, le unioni comunali e i circoli. I congressi si svolgeranno indicativamente tra fine aprile e fine maggio, e saranno un’occasione fondamentale non solo per rinnovare gli organismi dirigenti nei territori, ma anche per fare un vero tagliando politico al nostro partito, a partire dalle sfide che abbiamo davanti”. “Naturalmente – sottolinea – sono previste alcune deroghe nei territori interessati da importanti appuntamenti elettorali. Le federazioni che comprendono capoluoghi al voto, come Prato e Pistoia, così come realtà come la Versilia con Viareggio, svolgeranno i congressi in autunno. Anche altri territori con elezioni rilevanti, come alcune aree metropolitane, da Sesto a Figline e altri comuni, potranno valutare uno slittamento a ottobre”.

Nel corso dell’assemblea, aggiunge Fossi, “abbiamo anche condiviso la roadmap verso le prossime elezioni amministrative e ribadito l’impegno forte e convinto del Pd Toscana in vista dei referendum: un passaggio politico importante che ci vedrà protagonisti sul territorio”. “Nel complesso – conclude il segretario regionale – una discussione positiva, con una bella partecipazione e un clima costruttivo, che conferma la voglia del Pd Toscana di essere una comunità politica viva, aperta e radicata”.