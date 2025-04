Per il cambiamento (Metrocittà Firenze): “Nessuna tassa d’ingresso, né limitazioni alla mobilità per i residenti dell’area metropolitana”

FIRENZE – I consiglieri di Fratelli d’Italia nel gruppo “Per il cambiamento” della Città Metropolitana di Firenze partecipano alla raccolta di firme a sostegno di una mozione che chiede un impegno chiaro e vincolante all’ente: “Nessuna tassa d’ingresso a Firenze, né limitazioni alla mobilità per i residenti dell’area metropolitana fino a quando il trasporto pubblico locale non sarà in grado di sostituire in modo efficiente l’utilizzo del mezzo privato”. La mozione – che sarà portata in Consiglio metropolitano – intende “garantire che ogni eventuale misura legata allo Scudo Verde tenga conto delle reali condizioni del trasporto pubblico, oggi ancora inadeguato a coprire in modo capillare l’intero territorio metropolitano”. “I cittadini della Città metropolitana – dicono Claudio Gemelli, Alessandro Scipioni e Vittorio Picchianti – non possono essere penalizzati da scelte ideologiche calate dall’alto. Prima anche solo di pensare alla possibilità di introdurre pedaggi o restrizioni, si costruiscano alternative serie e funzionanti con un trasporto pubblico locale efficiente. La libertà di movimento è un diritto, non un privilegio”. La raccolta firme sarà lanciata nelle prossime settimane in piazze, mercati e spazi pubblici dei Comuni della Città metropolitana, a partire da Scandicci sabato 12 aprile, per chiedere un impegno concreto e trasparente a tutela di migliaia di cittadini.