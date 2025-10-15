Per il Sesto Rugby due fine settimana da protagonisti dentro e fuori dal campo

SESTO FIORENTINO – Fine settimana denso di impegni, l’ultimo, lontano da Sesto Fiorentino per i giovani rinoceronti del Sesto Rugby. In campo quasi tutte le categorie del club, dalla Under 8 fino alla Under 14. Bene si sono comportate la Under 8 e la Under 10 al Torneo Compiani-Reali, uno dei primi appuntamenti della stagione, organizzati dai vicini del Gispi Rugby Prato. Un torneo, quello organizzato dalla società pratese, che ha portato in campo tanti bambini: la formazione Under 10 che partecipava all’ottava edizione del Torneo Reali era peraltro composta dagli atleti dell’anno più grande dei due che compongono la categoria, mentre i più piccoli e i nuovi innesti della stagione sono stati protagonisti di un altro bell’appuntamento a Campi Bisenzio, presso l’impianto sportivo dei Puma Bisenzio. Riuscire a far scendere in campo un alto numero di atleti e atlete è sempre una soddisfazione e un obiettivo primario per i colori del nostro club. Trasferta lunga invece per le categorie Under 12 e Under 14, ospiti tra sabato e domenica del Rugby Calvisano al Torneo Lupo Alberto. Sabato si è disputata la competizione per i ragazzi più grandi, mentre domenica sono scesi in campo gli altri. Tanto rugby insomma in giornate in cui i giovani sestesi sono stati all’altezza della competizione nell’una e nell’altra categoria. E non è mancato anche qualche “prestito” alle squadre presenti con meno atleti, dimostrando la voglia di giocare e lo spirito di condivisione che anima le nostre compagini.

Il prossimo, invece, sarà un weekend speciale per il Sesto Rugby, con l’impianto sportivo di Querceto pronto a vivere 48 ore di palla ovale non-stop fra sabato e domenica. Si parte alle 10 di sabato 18 ottobre con l’Open day per Prime mete, Under 6, Under 8 e Under 10: una mattinata all’insegna della palla ovale aperta a tutti i bambini con giochi propedeutici, gimkane e rugby tag. La manifestazione proseguirà nel pomeriggio con il torneo Oktoberfest organizzato dal Sesto Rugby Old. Ospiti di giornata gli amici dei Rinos Roma, Old Blacks Milano, Nea Ostia e Ruderi Rugby Roma. A pranzo e a cena club house sempre aperta per festeggiare la passione indelebile per il rugby: quella non invecchia mai. Il calcio d’inizio del torneo sarà alle 15, con previsione di conclusione attorno alle 18. Domenica 19, invece, ecco in campo la categoria Under 12 del Sesto Rugby per una festa del rugby organizzata sul campo di casa. Alle 10 via agli incontri tra tutte le squadre partecipanti, sia in modalità full contact che in modalità rugby touch con squadre miste. L’evento sarà anticipato da un incontro tecnico tra gli allenatori delle squadre partecipanti, per confrontarsi su obiettivi, metodologie e strategie di lungo periodo adottate. A seguire, invece, il consueto terzo tempo. Nel pomeriggio spazio alla prima giornata del campionato di Serie B, con la squadra cadetta dei Cavalieri Union Prato Sesto che avvia la propria stagione con un confronto con i Lions Amaranto. Calcio d’inizio dell’incontro alle 15.30, con gli atleti della Under 12 che si adopereranno per un festoso corridoio d’ingresso in campo ai giocatori delle due compagini.