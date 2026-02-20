“Perché Sanremo è Sanremo?”, viaggio nella storia del Festival al Teatro parrocchiale di Comeana

CARMIGNANO – Una sola domanda risuonerà sabato 21 febbraio nel Teatro parrocchiale di Comeana: “Perché Sanremo è Sanremo?”. Il quesito è infatti il titolo dello spettacolo, scritto da Patrizia Morini e Salvatore Bruno e realizzato dall’associazione culturale e teatrale “Il Chiodo Fisso”, che ripercorre i 75 anni di storia del Festival della canzone Italiana, nato il […]

CARMIGNANO – Una sola domanda risuonerà sabato 21 febbraio nel Teatro parrocchiale di Comeana: “Perché Sanremo è Sanremo?”. Il quesito è infatti il titolo dello spettacolo, scritto da Patrizia Morini e Salvatore Bruno e realizzato dall’associazione culturale e teatrale “Il Chiodo Fisso”, che ripercorre i 75 anni di storia del Festival della canzone Italiana, nato il 29 gennaio 1951 e condotto per la prima volta da Nunzio Filogamo. Alle origini i cantanti in gara erano soltanto tre, impegnati a interpretare tutte le 20 canzoni selezionate. La televisione non era ancora protagonista: l’evento veniva trasmesso via radio e fu proprio il pubblico radiofonico a decretarne il successo. Solo dal 1955 il Festival approdò in Tv, inizialmente in differita. Lo spettacolo si ispira proprio a quell’atmosfera delle origini, rievocandone lo spirito autentico e nazional-popolare.

Una cantante interpreterà 10 brani simbolo che attraversano i 75 anni del Festival. A fine serata verrà decretata la “Canzone regina” di “Perché Sanremo è Sanremo?”. Ma chi deciderà? Il pubblico. Nel pomeriggio di sabato 21 saranno estratti 5 spettatori tra coloro che hanno prenotato: saranno la giuria tecnica, guidata da un presidente. I giurati assegneranno un voto da 5 a 10 a ciascun brano. Accanto a loro, la giuria popolare: al termine delle esibizioni, ogni canzone verrà ripresentata e il pubblico potrà applaudire una sola volta per il proprio brano preferito. L'”applausometro” – termine coniato nel 1956 da Enzo Tortora durante la trasmissione “Primo applauso” – assegnerà 5 punti bonus, che potranno confermare o ribaltare il risultato finale. La serata sarà arricchita da giochi con il pubblico, un conduttore, tre coconduttrici, monologhi e momenti di intrattenimento dal vivo, per un viaggio emozionante tra melodie e ricordi che hanno segnato la storia della musica italiana.

Sarà la voce di Luana Primavera a interpretare le 10 canzoni in gara. Artista che da anni fa del canto una vera ragione di vita, con la sua voce ha incantato piazze, ponti e angoli della città di Firenze, portando in scena passione, energia e intensità interpretativa. Durante la serata sarà ricordata anche Ornella Vanoni, protagonista di 8 edizioni del Festival di Sanremo come concorrente in gara. La sua ultima partecipazione risale al 2018 con il brano “Imparare ad amarsi”. Fra i suoi migliori risultati spiccano il secondo posto nel 1968 con “Casa bianca” e tre quarti posti: nel 1967 con “La musica è finita”, nel 1970 con “Eternità” (in coppia con i I Camaleonti) e nel 1999 con “Alberi”, quando fu la prima artista a esibirsi con un brano in lingua originale. Il palco del Teatro parrocchiale di Comeana sarà addobbato con fiori veri, proprio come il palco dell’Ariston, grazie all’accordo fra “Il Chiodo Fisso” e Frida’s Pistoia, negozio di fiori nel centro di Pistoia guidato da Valentina, giovane imprenditrice illuminata dalla passione per il suo lavoro, in perfetta sintonia con lo spirito divertente e coinvolgente dello spettacolo. Info e prenotazioni solo tramite messaggio WhatsApp al numero 349 2661239.