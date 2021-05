Percorsi ciclopedonali nella Piana: “avanti tutta” dalla Città metropolitana

FIRENZE – Il consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato all’unanimità un atto integrativo all’accordo di programma promosso dalle Regione Toscana per la realizzazione degli interventi necessari alle Reti di percorsi ciclopedonali nell’area della Piana fiorentina (programma operativo Por Fesr 2014-2020). La delibera è stata illustrata all’assemblea di Palazzo Medici Riccardi da Francesco Casini, consigliere delegato alla mobilità. Per effetto dell’accordo, la Città metropolitana di Firenze è beneficiaria di un contributo di 3.468.933,84 euro per la realizzazione di una superstrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato. A questo scopo sono sono stati istituiti due organismi collegiali, il nucleo tecnico di verifica e il collegio di vigilanza con compiti e ruoli rispettivamente di orientamento tecnico per il primo, e politico decisionale per il secondo. Con l’atto integrativo approvato si aggiornano i tempi per lo svolgimento delle procedure e i cronoprogrammi degli interventi. “Si è dovuta registrare la difficoltà di rispettare le tempistiche indicate nei cronoprogrammi già approvati per lo svolgimento delle procedure previste per gli appalti pubblici – si legge in una nota – a causa della pandemia da Covid-19”. Paolo Gandola (Centrodestra per il cambiamento) ha espresso “preoccupazione per possibili ritardi posti in capo all’emergenza sanitaria”, chiedendo perciò “maggiore attenzione ai tempi”.