Piagge: in fiamme una terrazza, altre due danneggiate. Condominio evacuato a scopo precauzionale

FIRENZE – Brutto incendio ieri pomeriggio intorno alle 17 in un appartamento in via Umbria a Le Piagge. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, arrivati dal comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest. Le fiamme, per la precisione, sono divampate sulla terrazza di un’abitazione situata al secondo piano di un condominio composto da tre piani fuori terra. Sul posto una squadra, un’autoscala e una botte dalla sede centrale. All’arrivo dei Vigili del fuoco dalla terrazza fuoriuscivano le fiamme che hanno propagato l’incendio al terrazzo confinante dello stesso piano oltre a danneggiare anche la terrazza sottostante. Per fortuna l’incendio è stato spento prima che questo si propagasse alle parti interne degli appartamenti mettendo al tempo stesso in sicurezza un animale da compagnia, un piccolo coniglio rimasto illeso. Il condominio è stato evacuato a scopo precauzionale. Sul posto richiesto anche l’intervento di un equipaggio sanitario a scopo precauzionale insieme a Polizia o Stato e Polizia Locale. Al lavoro anche il personale di Toscana Energia per la chiusura della linea del gas per l’appartamento per il coinvolgimento della caldaia presente sulla terrazza. Al termine delle operazioni di spegnimento all’appartamento è stato dichiarato non agibile. Non ci sono persone coinvolte.