Piante aromatiche per l’aula natura del polo scolastico

CALENZANO -Piante aromatiche, alberi da frutto, narcisi e tulipani da conoscere: è stata inaugurata nel giardino del polo scolastico di via Mascagni la nuova aula natura, nata grazie al Wwf con il supporto di Procter & Gamble, nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”. Erano presenti il sindaco di Calenzano Riccardo Prestini, l’assessore all’istruzione Laura Maggi, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Calenzano Cinzia Boschetto, per WWF Italia Carlo Scoccianti, per il Comitato per le Oasi Wwf Aree Fiorentine il Presidente Stefano Berni e Massimo Parrini e il delegato Wwf Toscana Roberto Marini. La didattica outdoor, è stato ricordato, è una didattica inclusiva e aiuta l’apprendimento, oltre che a far riflettere sui valori di accudimento e di cura verso l’ambiente che ci circonda e verso gli altri.